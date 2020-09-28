У румунській комуні Девеселу вибори виграв померлий від коронавірусу мер

Вибори мера в румунській комуні Девеселу виграв померлий десять днів тому від коронавірусної інфекції COVID-19 Іон Аліман, пише румунська служба Радіо Свобода.

57-річний Іон Аліман висувався на третій термін від партії соціал-демократів (PSD). 4 вересня він захворів на COVID-19, а після госпіталізації його стан погіршився. 17 вересня він помер у лікарні в Бухаресті.

Вибори мера Девеселу пройшли 27 вересня. Аліман помер під час виборчої кампанії, тому його прізвище не могли виключити з бюлетенів, повідомляє телеканал Digi 24.

Крім Алімана, у виборах брали участь кандидати від партії «Народний рух» і «Альянсу лібералів і демократів за Європу».

Однак більшість жителів комуни проголосували за померлого мера – за нього віддали 1020 голосів зі 1600.

Люди пояснили, що таким чином хотіли висловити повагу мерові, яким завжди були задоволені.

«Він залишився у виборчому бюлетені і мав право бути обраним. Це правова ситуація. Люди це зрозуміли», – сказав заступник мера Ніколае Добре. Він повідомив, що буде балотуватися на наступних виборах мера.

До виборів обов’язки мера виконуватиме його заступник.