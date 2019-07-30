Румунія: новий голова МВС іде у відставку на тлі скандалу через вбивство неповнолітньої

Міністр внутрішніх справ Румунії Ніколає Моґа подав у відставку на тлі скандалу через ймовірне зґвалтування та вбивство неповнолітньої.

Моґа був призначений на посаду 24 липня – у день зникнення 15-річної Александри Мацешану біля міста Каракал на півдні країни.

Уже через три дні тисячі людей протестували в Бухаресті через повільну реакцію поліції на цю справу.

За день до протестів очільника поліції Румунії звільнили після критики, що правоохоронцям знадобилося 19 годин, щоб визначити місцеперебування Мацешану. Дівчина змогла тричі зателефонувати в екстрені служби та розповісти про місце свого перебування, проте її вчасно не знайшли.

Поліція виявила людські кістки та прикраси на території автомайстерні, яка нині не працює.

Власник будівлі, 65-річний Георге Дінка, визнав убивство Мацешану та 18-річної Луїзи Меленку, зниклої у квітні.

Наразі влада не підтверджує, що рештки належать якісь із дівчат.