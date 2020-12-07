У Румунії на виборах перемагають соціал-демократи. Але сформувати уряд їм буде важко

Опозиційні соціал-демократи (PSD), за попередніми даними підрахунку, ведуть перед на парламентських виборах у Румунії, але вони навряд чи зможуть сформувати уряд через брак потенційних союзників.

Після підрахунку 99% голосів, поданих 6 грудня, PSD здобуває 29,8% голосів виборців у Палаті депутатів та 30,2% – у Сенаті. Проєвропейська Національно-ліберальна партія (PNL) має 25,1% в Палаті депутатів і 25,5% – в Сенаті, повідомляє Центральне виборче бюро.

Цей підрахунок не включає приблизно 265 тисяч голосів, поданих у румунській діаспорі. Румуни, які проживають у Західній Європі, традиційно голосували проти PSD.

Президент Клаус Іоганніс, колишній лідер PNL, заявив, що не дозволить опозиційній партії повернутися до уряду впродовж його поточного терміну, який закінчується в 2024 році.

Вибори в Румунії вважалися визначальними щодо того, чи владні ліберали здобудуть достатню підтримку, щоб реалізувати необхідні реформи. Голосування відбулося трохи більш як через рік після того, як уряд меншості на чолі з лібералами здобув владу – після розпаду кабінету PSD внаслідок корупційних скандалів та масових громадських протестів.

Ліберали на чолі з прем’єр-міністром Людовіком Орбаном намагалися приборкати занепокоєння з приводу пандемії COVID-19, щоб закликати виборців прийти на голосування у великій кількості. Але румуни продемонстрували досить низьку явку – близько 32%.