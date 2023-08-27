Одна людина загинула і десятки зазнали поранень через вибухи на АЗС у Румунії

Одна людина загинула і близько 60 зазнали поранень в суботу ввечері внаслідок вибухів і подальших спалахів на заправній станції зрідженого газу в населеному пункті Креведія в Румунії, приблизно за 30 кілометрів від Бухареста. Більшість постраждалих – близько 40 людей – це пожежники.

Румунська служба Радіо Свобода повідомляє, що перший вибух стався, коли працівники заправки підключали нову цистерну з паливом. Потім виникла пожежа. Вогонь охопив дві цистерни і будинок неподалік.

Приблизно через дві години після першого вибуху стався другий. Деякі ЗМІ пишуть про більшу кількість вибухів, але офіційного підтвердження немає.

У Румунії активовано Європейський механізм цивільної оборони. У рамках його роботи двох постраждалих пожежників у тяжкому стані відправили військовим літаком до Брюсселя. Ще двох цивільних перевезли до Італії. Свою допомогу Румунії також запропонували Австрія, Норвегія, Німеччина та Болгарія.

Із зони рятувальної операції евакуювали понад три тисячі людей. Рух трасою Бухарест – Плоєшті в районі Креведії зупинили в обох напрямках.

Причини інциденту з’ясовують. Розслідуванням займається Генпрокуратура Румунії.