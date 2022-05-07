Джилл Байден відзначила зусилля Румунії з надання допомоги біженцям із України

Перша леді США Джилл Байден похвалила румунський уряд та його гуманітарні організації за надання допомоги біженцям, які рятуються від російського вторгнення до сусідньої України, назвавши ці зусилля «приголомшливими».

Дружина президента США виступила в посольстві США в Бухаресті 7 травня, наступного дня після прибуття в цю країну із офіційним візитом.

«Це приголомшливо. Ця солідарність тут, у Румунії, полягає в тому, що ви всі працюєте разом... Румунський народ дивовижний, він приймає всіх цих біженців у своїх будинках, пропонує їм їжу, одяг, дах і віддає їм своє серце», – цитує Джилл Байден агенція Associated Press.

За даними агентства ООН у справах біженців, близько 860 тисяч українців втекли до Румунії або пройшли через її територію, рятуючись від війни. Близько 7 тисяч українців щодня перетинають кордон та прибувають до Румунії, заявив Пабло Запата, представник Румунії в агентстві ООН.

Джилл Байден перебуває у чотириденній поїздці до Румунії та Словаччини, союзників по НАТО, метою якої є демонстрація підтримки США українських біженців.

Раніше вона побувала на авіабазі неподалік Констанци, щоб зустрітися з американськими військовими.

Джилл Байден вже зустрілася із першою леді Румунії Кармен Йоганніс і президентом Клаусом Йоганнісом.