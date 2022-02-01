ДТП у Румунії з участю вантажівки, маршрутки і швидкої допомоги – загинули 7 людей

Семеро людей загинули 1 лютого внаслідок масштабної аварії на північному сході Румунії з участю кількох транспортних засобів, зокрема карети швидкої допомоги, вантажівки та пасажирського автобуса.

Поліція повідомила, що загинули водій вантажівки і шестеро будівельників у маршрутці. Ще троє людей, зокрема вагітна жінка, госпіталізовані у стабільному стані.

«Вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з каретою швидкої допомоги, а потім відбулося лобове зіткнення із пасажирським фургоном», – йдеться у повідомленні інспекції з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленнями, на дорозі було слизько, коли вантажівку занесло на повороті.

Румунія має найвищий рівень смертності на дорогах серед країн ЄС: 96 смертей на 1 мільйон жителів у 2019 році порівняно із середнім показником по блоку – 51 на мільйон, свідчать дані Євростату.