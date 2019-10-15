Лідер ліберальної партії Румунії призначений новим прем’єр-міністром

Президент Румунії Клаус Йоганніс призначив лідера правоцентристської Націонал-ліберальної партії (НЛП) Людовика Орбана прем’єр-міністром країни. Тепер у Орбана є 10 днів, щоб сформувати кабінет міністрів і заручитися підтримкою парламенту.

Прихід нового уряду став можливим після того, як очолюваний лівою соціал-демократичною партією кабінет розпався минулого тижня після втрати вотуму довіри.

НЛП потребуватиме підтримки багатьох опозиційних партій, які повалили уряд соціал-демократів.

Людовик Орбан серед своїх пріоритетів назвав вирішення проблеми «макроекономічного дисбалансу» в країні і акцент на інвестиціях у транспорт, охорону здоров’я та освіту.

56-річний колишній міністр транспорту також пообіцяв забезпечити незалежність судової влади та забезпечити професійність свого уряду.

Президент Румунії Клаус Йоганніс серед завдань уряду на найближче майбутнє назвав організацію президентських виборів, перший тур яких призначений на 10 листопада, і складання бюджету на 2020 рік.