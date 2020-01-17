В Рупольдингу завершилась жіноча естафета, Україна – шоста

У німецькому Рупольдингу на п’ятому етапі Кубка світу з біатлону у жіночій естафеті українська збірна фінішувала шостою.

«Українки боролись за медалі до останнього етапу, але невдала стрільба Олени Підгрушної на останньому етапі відкинула нас на шосте місце», – повідомляє Федерація біатлону України.

Збірна Норвегії здобула у цій гонці перемогу, це вже четверта поспіль переможна естафета для Норвегії в новому сезоні. На другому місці розташувалася Франції, Швейцарія – третя.

Завтра у Рупольдингу – естафета у чоловіків, початок – 15:15.