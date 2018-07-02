Пам'ятники псковським десантникам, які загинули в 2014-му, встановили за гроші Міноборони Росії

На цвинтарі в російському селі Вибути під Псковом замість безіменних хрестів, встановлених в 2014 році, з'явилися пам'ятники. Кадри з місця поховання російських десантників публікує «Донбас.Реалії», спільний проект Радіо Свобода та 112-Україна.

Як вияснили журналісти, мова йде про бійців елітної 76-ї гвардійської дивізії, які воювали під Луганськом чотири роки тому. Двоє з них, які поховані тут, Леонід Кічаткін і Олександр Осипов, ймовірно, загинули в районі українського села Георгіївка.

Російська журналістка, спеціальний кореспондент "Нової газети" Ірина Тумакова, яка розслідувала появу безіменних поховань в 2014-му, розповідає Радіо Свобода, що за встановлення надгробків заплатило Міністерство оборони Російської Федерації.

"За цей пам'ятник платило Міністерство оборони. Заплатило не в повному обсязі, там є ліміт в 32 з чимось тисячі. Міністерство оборони сплачує за поховання тільки в разі, якщо мова йде про стаж 30 років у збройних силах, або про людину, яка брала участь в бойових діях", - пояснила вона.

В розпал бойових дій на Донбасі в серпні 2014-го року з російського Пскова почали надходити повідомлення про таємні поховання військових. Через резонанс з деяких могил були зняті таблички з іменами солдатів. Завдяки родичам і правозахисникам тоді вдалося привернути увагу до проблеми участі регулярних російських військ у війні на Сході України. Детальніше про це читайте тут.