В Росії розбився гелікоптер: троє загиблих

У Росії поблизу міста Кострома 3 жовтня розбився приватний гелікоптер, загинули три людини, повідомляє російське міністерство з надзвичайних ситуацій.

Причини аварії рятувальники не повідомили.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.263 Кримінального кодексу Російської Федерації (Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб).

«Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин аварії гелікоптера, особи загиблих, а також причин і умов, що сприяли данії події. Розслідування кримінальної справи триває», – зазначили в Слідчому комітеті.