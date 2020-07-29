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29 липня 2020, Київ 20:30
Новини | Міжнародні

У Росії студента з США можуть засудити до майже 10 років колонії

Прокуратура Москви запросила 9 років і 8 місяців колонії для американського студента з Техасу Тревора Ріда, якого звинувачують у застосуванні насильства відносно представника влади, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Максимальне покарання за відповідною статтею кримінального кодексу – 10 років позбавлення волі.

За версією слідства, 16 серпня минулого року на Ленінградському шосе столиці поліцейські, яких викликали місцеві жителі, затримали 28-річного Ріда в стані сильного алкогольного сп’яніння. Під час затримання він нібито вчинив опір, а потім, коли його силою посадили в поліцейську машину, по дорозі до відділу вдарив одного зі співробітників, створивши аварійну ситуацію на дорозі.

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