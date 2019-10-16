У Росії трьох дипломатів посольства США зняли з поїзда під час офіційної поїздки

Трьох дипломатів з посольства США у Росії зняли з поїзда Ньонокса – Сєвєродвінськ у Архангельській області під час офіційної поїздки. Про це Радіо Свобода повідомили в Держдепартаменті США. Представник відомства уточнив, що американська сторона належним чином повідомила російську влада про майбутній візит.

Раніше про затримання американців у зв’язку з в’їздом на режимну територію без дозволу повідомило агентство «Интерфакс» з посиланням на джерело. Серед затриманих, за даними агентства, були військово-морський аташе і аташе при посольстві США, а також американський військовий аташе.

Співрозмовник «Интерфаксу» розповів, що інцидент стався в понеділок, 14 жовтня, на станції в Сєвєродвінську. Він стверджував, що американці не надали документи, необхідні для відвідування режимної території, якою є Сєвєродвінськ. За словами джерела, після перевірки документів дипломатів відпустили.

Російське МЗС стверджує, що співробітники посольства повідомили Міноборони, але лише про плани відвідати лише Архангельськ.

Під Ньоноксою розташований випробувальний полігон Військово-морських сил Росії. 8 серпня там стався вибух. Російські власті визнали факт вибуху, короткострокового викиду радіації і загибелі людей – п’ятьох співробітників «Росатома» і двох військовослужбовців. В офіційних повідомленнях мовилося, що вибух стався під час випробування нової техніки з «ізотопним джерелом живлення». Про те, яка це техніка, однак, офіційно не повідомляли.

Радіо Свобода, спираючись на відкриті джерела, встановило, що вибух стався під час підйому з дна Білого моря ракети «Буревісник». Вона опинилася у морі після ймовірного невдалого випробування. Висновки Радіо Свобода згодом підтвердив Держдепартамент США.