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22 Червень 2019, Київ 17:55
Новини | Міжнародні

У Конгресі доручили Пентагону відповісти на військову присутність Росії в Арктиці

Російська база «Северный клевер»

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Комітет у справах збройних сил верхньої палати Конгресу США доручив Пентагону знайти місце для будівництва одного або декількох нових стратегічних портів в Арктиці. Цей крок, заявляють сенатори, послужить відповіддю на російську військову присутність в регіоні.

Міністерство оборони США і Агентство морського і річкового транспорту повинні представити спільний звіт про виконану роботу протягом 90 днів, повідомляє видання Defense News.

Сенатори, серед іншого, звертають увагу на відбудову російської бази «Северный клевер» на острові Котельний в архіпелазі Новосибірські острови, оснащеної радіолокаційними станціями та протикорабельними ракетними комплексами.

Танення льодів відкриває потенційно нові торгові шляхи в Північному Льодовитому океані, і в зв’язку з цим Конгрес вказує на сильне відставання Америки від Росії в плані чисельності криголамного парку, зокрема атомоходу. Для подолання цього відставання Служба берегової охорони США розмістила контракт у розмірі 750 мільйонів доларів на розробку шести сучасних малогабаритних криголамів.

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