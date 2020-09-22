У Росії впав військовий літак Су-30

Російський військовий літак-винищувач Су-30 зазнав 22 вересня аварії при виконанні планового польоту в Тверській області, повідомляють російські інформагенції з посиланням на штаб Західного військового округу.

Літак упав у лісі. Жертв і руйнувань на землі немає.

Екіпаж встиг катапультуватися. Льотчики вийшли на зв’язок, їх евакуювали з місця аварії.

На місце інциденту відправлена військова комісія, яка вивчає обставини і встановлює причини аварії.

Винищувач Су-30 був розроблений наприкінці 1980-х років минулого століття, його модифікації Росія експортувала до Індії, Китаю, В’єтнаму, Венесуели, Малайзії та Алжиру.