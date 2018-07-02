Опитування: в Росії кожна третя молода людина хоче виїхати з країни 

Частка молодих росіян, які прагнуть виїхати з країни, досягла максимуму за п'ять років, свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ).

Про бажання переїхати жити за кордон заявив 31 відсоток росіян у віці від 18 до 24 років. В цілому, серед всіх вікових груп, число росіян, які хочуть емігрувати, становить близько десяти відсотків.

Опитування показало, що серед країн, куди хочуть переїхати росіяни, лідирує Німеччина. Туди хочуть поїхати 16%. На другому - місці США, за ними - Іспанія, Канада і Італія.

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Раніше соціологи з "Левада-центр" прийшли до висновку, що майже кожен п'ятий москвич хотів би емігрувати з Росії. В той час, як серед жителів інших регіонів Росії цей показник становить лише три відсотки.

Також опитування показало, що лише у чверті росіян є діючий закордонний паспорт, і тільки третина громадян хоча б раз бували за кордоном. Експерти також відзначають, що бажання виїхати за кордон частіше висловлюють молодь і заможні респонденти.