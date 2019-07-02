Чехія відкликала дозволи на польоти трьом російським авіакомпаніям

Авіакомпанії «Аерофлот», «Уральські авіалінії» і «Перемога» скасували рейси в Прагу і Карлові Вари за 2 липня. За інформацією російської сторони, це сталося через рішення влади Чехії відкликати видані раніше дозволи на польоти. Коментарів від чеської сторони поки не надходило.

В «Аерофлоті», який відмінив чотири рейси з Москви до Праги і назад, підкреслюють, що влада Чехії ухвалила таке рішення, незважаючи на наявність у авіакомпанії «всіх технічних можливостей для забезпечення рейсів», повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Пасажирів перевезуть двома іншими рейсами, а також переведуть на рейси інших авіаліній.

Про припинення з 2 липня польотів в Прагу з Єкатеринбурга і підмосковного Жуковського повідомили і «Уральські авіалінії». У прес-службі авіакомпанії зазначили, що це також пов’язано з рішенням чеської влади анулювати дозволи на польоти.

Представник авіакомпанії «Перемога» повідомив російському інформагентству «Інтерфакс», що перевізник скасовує заплановані на ту ж дату рейси Москва – Карлові Вари.

Пізніше джерело в уряді Росії повідомило російському інформагентству РБК, що причиною обмежень на польоти до Чехії для російських авіакомпаній стало невдоволення Праги умовами транссибірських маршрутів для «Чеських авіаліній». Цю інформацію підтвердив і співрозмовник в одній з авіакомпаній. Влада Чехії скористалися «правилом паритетності» і анулювала дозвіл на кілька рейсів «Аерофлоту» і «Уральських авіаліній».

Як повідомило російському інформагентству ТАСС джерело, близьке до керівництва авіаційної галузі Чеської Республіки, скорочення числа рейсів «Аерофлоту» в Прагу сталося через те, що міністерства транспорту Росії і Чехії не змогли домовитися про частоту польотів національних перевізників. Переговори тривають.

Міністерство транпорту Росії і «Росавіація» поки також не коментували ситуацію.

З російських авіакомпаній з Москви до Праги літає тільки «Аерофлот». Двічі на день той же рейс виконують «Чеські авіалінії».