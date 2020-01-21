Рябошапка просить уряд врегулювати примусове годування в’язнів

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка пропонує прем’єр-міністру Олексію Гончаруку законодавчо врегулювати питання надання медичної допомоги людям, які відмовилися від вживання їжі під час перебування у місцях несвободи. Про це пресслужба Офісу генпрокурора повідомила 21 січня.

Як ідеться в повідомленні, чинне законодавство передбачає застосування примусового годування засудженого, який заявив про голодування, лише на підставі рішення суду. Розгляду суду має передувати висновок лікаря.

Водночас цю норму фактично не можуть реалізувати через відсутність порядку годування в’язнів, їх тримання та норм харчових продуктів.

«Це питання не врегульоване і з ув’язненими, що перебувають у спеціальних установах Національної поліції, Державної прикордонної та міграційної служб України», – вказують в Офісі генпрокурора.

За даними ОГП, лише в слідчих ізоляторах у 2019 році зафіксували 76 випадків оголошення голодування.