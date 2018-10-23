До 30 російських футбольних вболівальників постраждали через поломку ескалатора в Римі

До 30 вболівальників російського футбольного клубу ЦСКА постраждали в столиці Італії Римі через поломку ескалатора на станції метро.
Італійська поліція заявила, що одна людина перебуває в критичному стані.
Влада Італії підтвердила, що всі постраждалі виявилися росіянами.
Видання La Repubblica пише, що ескалатор зламався після того, як вболівальники почали стрибати на ньому.
У ці хвилини в Римі відбувається матч між ЦСКА та італійською «Ромою» в межах третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ