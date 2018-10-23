Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Жовтень 2018, Київ 23:45
Новини | Події

До 30 російських футбольних вболівальників постраждали через поломку ескалатора в Римі

У римському метро зламався ескалатор із російськими вболівальниками

Дивитись коментарі

До 30 вболівальників російського футбольного клубу ЦСКА постраждали в столиці Італії Римі через поломку ескалатора на станції метро.

Італійська поліція заявила, що одна людина перебуває в критичному стані.

Влада Італії підтвердила, що всі постраждалі виявилися росіянами.

Видання La Repubblica пише, що ескалатор зламався після того, як вболівальники почали стрибати на ньому.

У ці хвилини в Римі відбувається матч між ЦСКА та італійською «Ромою» в межах третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG