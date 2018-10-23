До 30 російських футбольних вболівальників постраждали через поломку ескалатора в Римі

До 30 вболівальників російського футбольного клубу ЦСКА постраждали в столиці Італії Римі через поломку ескалатора на станції метро.

Італійська поліція заявила, що одна людина перебуває в критичному стані.

Влада Італії підтвердила, що всі постраждалі виявилися росіянами.

Видання La Repubblica пише, що ескалатор зламався після того, як вболівальники почали стрибати на ньому.

У ці хвилини в Римі відбувається матч між ЦСКА та італійською «Ромою» в межах третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.