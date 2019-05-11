Мер Львова оголосив про намір боротися за місце прем’єр-міністра України

Мер Львова, голова партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий заявив 11 травня, що готовий очолити партійний список на парламентських виборах і боротися за посаду прем’єр-міністра. Про це він сказав на з’їзді «Самопомочі», який відбувається в Києві.

Садовий вказав, що готовий іти у парламент, якщо буде довіра однопартійців. «Готовий боротися за посаду прем’єр-міністра і наводити лад в країні», – наголосив Садовий.

У квітні Садовий повідомив, що найближчим часом частина депутатів від «Самопомочі» залишить парламентську фракцію. Тоді депутати Єгор Соболєв і Семен Семенченко, які були обрані у 2014 році до Верховної Ради за списками «Об’єднання «Самопоміч», оголосили про намір вийти з партії.

10 травня Садовий заявив, що Олена Сотник, Вікторія Войціцька, Олександр Опанасенко, Іван Мірошніченко та Олександр Данченко також вийдуть з лав партії «Самопоміч», але залишаться членами парламентської фракції.