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19 Жовтень 2019, Київ 17:27
Новини | Політика

Садовий поступився Сироїд місцем голови партії «Об’єднання «Самопоміч»

Оксана Сироїд у попередньому складі парламенту буда віцеспікером

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Колишня віцеспікер Верховної Ради Оксана Сироїд стала головою партії «Об’єднання «Самопоміч». Таке відповідне рішення увалили делегати з’їзду партії у Києві, йдеться на сайті політсили.

«Я сім років віддав керівництву «Об’єднанням «Самопомочі», і це одні з найкращих років
мого життя. І я лишаюся в партії, я буду активним членом «Самопомочі», – прокоментував рішення партійців дотеперішній її голова Андрій Садовий.

У свою чергу, Сироїд заявила, що серед викликів партії на найближче майбутнє є місцеві вибори, які можуть допомогти «Самопомочі» повернутися у «велику політику».

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За підсумками липневих виборів до парламенту «Самопоміч2 набрала менш ніж 1 відсоток голосів виборців, не потрапивши у новий склад Верховної Ради.

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