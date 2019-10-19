Садовий поступився Сироїд місцем голови партії «Об’єднання «Самопоміч»

Колишня віцеспікер Верховної Ради Оксана Сироїд стала головою партії «Об’єднання «Самопоміч». Таке відповідне рішення увалили делегати з’їзду партії у Києві, йдеться на сайті політсили.

«Я сім років віддав керівництву «Об’єднанням «Самопомочі», і це одні з найкращих років

мого життя. І я лишаюся в партії, я буду активним членом «Самопомочі», – прокоментував рішення партійців дотеперішній її голова Андрій Садовий.

У свою чергу, Сироїд заявила, що серед викликів партії на найближче майбутнє є місцеві вибори, які можуть допомогти «Самопомочі» повернутися у «велику політику».

За підсумками липневих виборів до парламенту «Самопоміч2 набрала менш ніж 1 відсоток голосів виборців, не потрапивши у новий склад Верховної Ради.