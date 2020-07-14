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14 липня 2020, Київ 15:05
Новини | Політика

Рада просить Кабмін зберегти «Садибу Даховських» і створити музей історії українського війська

Постанову підтримали 335 народних депутатів

Верховна Рада просить Кабінет міністрів зберегти ландшафтно-архітектурний комплекс «Садиба Даховських» і створити на його базі музей історії українського війська.

Постанову про це підтримали 335 народних депутатів.

Парламент пропонує передати державному ландшафтно-парковому музею історії українського війська 41 будівлю і земельну ділянку площею 88,8 га, які входять до складу ландшафтно-архітектурного комплексу «Садиба Даховських». Зараз об’єкти належать квартирно-експлуатаційному відділу Міністерства оборони в Білій Церкві Київської області.

«Садиба Даховських» була побудована в ХІХ столітті в Леськовому Черкаської області.

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