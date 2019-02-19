У США помер моряк з фотографії «Поцілунок на Таймс-Сквер»

У США помер Джордж Мендонса, герой фотознімку «Поцілунок на Таймс-Сквер», що став одним із символів закінчення Другої світової війни. Як повідомляє CBS, Мендонса помер від інсульту, не доживши двох днів до свого 96-річчя.

Знімок «Поцілунок на Таймс-Сквер» був зроблений 14 серпня 1945 року, після того як президент США Гаррі Трумен оголосив про майбутню капітуляції Японії. На фотографії моряк Мендоса цілує асистентку стоматолога Грету Циммер Фрідман, яка пізніше стала його дружиною. Подружжя прожило разом 70 років. Фрідман померла в 2016 році у віці 92 років.

Майже півстоліття більше 30 американців претендували на звання героїв знімка. Остаточно особистості Фрідман і Мендонса підтвердили кілька років тому за допомогою технології розпізнавання осіб.