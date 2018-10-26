Із собору у британському Солсбері намагалися вкрасти Велику хартію вольностей

У британському Солсбері заарештували чоловіка, який спробував вкрасти з місцевого собору одну з копій Великої хартії вольностей (Magna Carta). Про це повідомили у поліції графства Вілтшир.

Інцидент стався ввечері 25 жовтня.

45-річний чоловік розбив скло, під яким зберігався документ. Після цього спрацювала організація.

У поліції запевнили що копію хартії не пошкоджено, але на якийсь час її приберуть.

Велика хартія вольностей, відома також як Magna Carta – один з найважливіших документів в історії королівства. Документ уклали у 1215 році. Він захищав низку юридичних прав вільного населення Англії.

Як зазначає ВВС, наразі існує лише чотири оригінальні копії хартії вольностей. У Солсберійському соборі виставлено копію, яка збереглася найкраще.