Газета у США вирішила відмовитися від щоденних паперових випусків. Вона друкувала їх майже 150 років

Газета Salt Lake Tribune в американському штаті Юта вирішила припинити видавати щоденні друковані випуски. Вона працювала в такому режимі близько 150 років. Тепер газета переходить у формат тижневика.

У 2016 році газету купив Пол Гантсман, син покійного мільярдера-індустріаліста Джона Гантсмана-старшого і брат колишнього посла США в Росії Джона Гантсмана-молодшого.

Бізнесмен вказував на економічні потрясіння, викликані пандемією COVID-19.

«Це історичний момент для індустрії, але він відображає реальність сьогоднішнього вживання новинної інформації», – сказав Гантсман.

Близько 160 співробітників Salt Lake Tribune втратять свою роботу. Водночас редакційний колектив з близько 65 людей не зазнає скорочень. Репортери та редактори продовжать повідомляти про термінові новини онлайн.

Минулого року Пол Гантсман перетворив газету на некомерційну організацію в надії забезпечити її довгострокову життєздатність на тлі зменшення доходів газет по всій країні.

Salt Lake Tribune була заснована в 1871 році. Кількість людей, які її виписували, досягала 200 тисяч. Ця цифра поступово знизилася до 36 тисяч.