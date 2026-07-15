Президентка Єврокомісії прибула з візитом до Києва. Вона візьме участь у саміті Україна-Південно-Східна Європа

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 15 липня, прибула з візитом до України – це її 11 візит до української столиці з початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Це особливий момент. Україна набула потужного військового імпульсу. Ситуація змінюється. Я оголошу про нові ініціативи щодо інтеграції нашої оборонної промисловості. Щоб ми могли виробляти більше і швидше», – написала вона у соцмережі Х.

Урсула фон дер Ляєн також анонсувала переговори щодо вступу України до ЄС та підготовку до цієї зими.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президентка Єврокомісії та лідери країн Південно-Східної Європи зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським для продуктивних переговорів.

«Ми проведемо П’ятий саміт Україна-Південно-Східна Європа, щоб підтвердити наше партнерство та співпрацю на шляху до ЄС. У фокусі: спільна робота зі зміцнення Європи, багатостороння політична взаємодія та зміцнення співпраці у сфері безпеки та оборони, серед інших тем», – додав він.

За словами Сибіги, проведення П’ятого саміту Україна-Південно-Східна Європа в Києві є логічним продовженням попередніх зустрічей у цьому форматі в Афінах, Тирані, Дубровнику та Одесі.

Серед тих, хто зранку 15 липня прибув до Києва, президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

Запущений у 2023 році формат Україна – Південно-Східна Європа має на меті зміцнити регіональну співпрацю і боротися зі складними наслідками війни Росії проти України для безпеки всього регіону. Минулого року саміт проходив в Одесі.



