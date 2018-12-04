В одеській тюрмі та СІЗО скоєні два самогубства

Прокуратура Одеської області та одеська місцева прокуратура проводять перевірки після двох самогубств в Одесі. Одне відбулося в слідчому ізоляторі, друге – у «Південній виправній колонії №51», де відбувають покарання вперше засуджені злочинці. Обидва інциденти трапилися в один день 30 листопада.

Як стало відомо Радіо Свобода, самогубство в одеському слідчому ізоляторі скоїли у дворику для прогулянок. Один з підсудних вийшов туди наодинці, без супроводу та повісився. Ймовірно, мотузку він приніс із собою, хоча за внутрішнім розпорядком його мали обшукати перед виходом на прогулянку. Друге самогубство 30 листопада скоїли в 51-й колонії – в’язень також повісився.

Раніше під час такої ж прогулянки в самогубство намагався скоїти інший підсудний одеського слідчого ізолятора – вдарив себе сталевою пластиною в черевну порожнину. Його життя змогли врятувати. За офіційною інформацією, причиною спроби самогубства став конфлікт із родиною.

Цю інформацію Радіо Свобода підтвердив начальник відділу прокуратури Одеської області Володимир Коломієць.

«Одного дійсно знайшли на дворику для прогулянок, по цьому факту проводиться перевірка обласною прокуратурою. А за фактом вчинення самогубства в 51-й колонії перевірку проводить одеська місцева прокуратура №2. Там ці відбулося в приміщенні. Ніяких записок не було, провели опитування працівників і ув’язнених та засуджених. З’ясовуються можливі причини і умови», – наголосив Коломієць. Щодо обох самогубств зареєстровані кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Ці дві людини між собою не пов’язані, зазначає прокурор. За наявною інформацією, вони не були знайомі, проходили по різних кримінальних провадженнях, телефонного зв’язку між ними не було.

Коломієць погодився, що загиблого в СІЗО мали обшукати перед виходом на дворик, отже, це було порушенням режимних вимог. Так само порушенням режимних вимог було випускати підсудного на дворик одного, але з цього приводу є певні розбіжності, зазначив Коломієць.

Згідно із рекомендаціями міжнародних гуманітарних організацій, ув’язнений має право на поодинокі прогулянки.

Радіо Свобода також надіслало інформаційний запит до державної кримінально-виконавчої служби, яка наглядає за закладами з відбуття покарань.

У липні 2018 року з тої ж одеської колонії втекли троє засуджених – їх затримали протягом тижня. У серпні 2017 року в одеському слідчому ізоляторі відбулося жорстоке вбивство – один з підсудних вбив та розрубав на шматки працівницю пенітенціарної установи. Суд на вбивцею триває, він стверджує, що зробив це під тиском та через погрози інших працівників СІЗО.