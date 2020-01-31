Офіс генпрокурора назвав кількість самогубств серед неповнолітніх у 2019 році

У 2019 році в Україні зареєстрували 111 самогубств чи спроб самогубств серед неповнолітніх, повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

«Минулого року в Україні зареєстровано майже 111 самогубств чи спроб самогубств неповнолітніх, у яких кожен сьомий не досяг навіть і 10-річного віку. Понад 90% цих кримінальних проваджень закрито. Я вже не говорю про приклади булінгу, кіберзлочинності, порнографії, про дітей на окупованих територіях та у «сірій» зоні. Все це показує нам, що захист дітей не був на порядку денному. Ми будемо це принципово і кардинально змінювати», – розповів Мамедов.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку в Україні до 7 тисяч людей вчиняють самогубство.