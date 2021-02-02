В Іспанії другий рік поспіль скасовують фестиваль «Сан-Фермін» з забігами биків

У іспанському регіоні Наварра оголосили про скасування знаменитого щорічного фестивалю «Сан-Фермін» з забігами биків.

Фестиваль у Памплоні скасовують другий рік поспіль через пандемію коронавірусу. Минулого року місцеві жителі вдягали традиційний білий одяг та червоні шийні хустки, щоб відзначити початок фестивалю, та традиційних популярних вечірок не було.

До торішнього скасування, востаннє фестиваль скасовували під час громадянської війни в Іспанії у 30-х роках минулого століття.

Станом на 2 лютого, за даними Університету Джонса Гопкінса, в Іспанії виявили понад 2,8 млн інфікованих коронавірусом, померли понад 59 тисяч хворих.