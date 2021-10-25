Колишнього премʼєр-міністра Хорватії засудили до 6 років увʼязнення у справі про корупцію

Верховний суд Хорватії виніс остаточний вирок колишньому голові уряду Іво Санадеру, засудивши до шести років увʼязнення в справі про корупцію. Як передає кореспондент Радіо Свобода, Санадера оголосили винним через те, що він, за даними слідства, отримав хабар у п’ять мільйонів євро за продаж державної нафтопереробної компанії ІНА угорській компанії МОЛ. Керівнік згаданої компанії в Хорватії Жольт Хернаді засуджений на два роки вʼязниці.

Санадер очолював хорватський уряд з 2003 до 2009 року, коли несподівано подав у відставку. Незадовго до того проти нього порушили карну справу й він утік до Австрії. Сусідня країна видала його Хорватії 2001 року. Згодом він був засуджений, також за хабарі в іншій справі, до 10 років. У Санадера було виявлено велику кількість нелегально придбаних мистецьких творів.

Колишній премʼєр-міністр перебуває за ґратами з 2019 року. Вирок передбачає стягнення з Санадера 5 мільйонів євро, ще 5 мільйонів має сплатити Хорватське демократичне обʼєднання (ХДО), правляча партія, котру свого часу очолював Санадер. Премʼєр-міністр Андрей Пленкович заявив, що ХДО поважає закони та, що сплатить згадану суму.

Після завершення ще однієї справи проти колишнього голови уряду, Верховний суд має винести вирок, яким обʼєднає всі справи проти 68-річного Санадера.