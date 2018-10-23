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23 Жовтень 2018, Київ 18:53
Новини | Корупція

САП: народний депутат та його оточення, ймовірно, заволоділи 20 млн доларів державного банку

САП: у причетності до схеми організованої народним депутатом підозрюють понад 10 людей

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Національне антикорупційне бюро України здійснює досудове розслідування про ймовірне заволодіння народним депутатом та його оточенням 20 мільйонів доларів державного банку, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, схема організована народним депутатом та виконана його близькими родичами та бізнес-партнерами «шляхом зловживання службовим становищем, підроблення документів та їх використання за пособництва високопосадовців банківської установи, що стало можливим внаслідок їхнього зловживання службовим становищем».

У САП заявили, що в причетності до схеми підозрюють понад 10 людей.

Водночас Спеціалізована антикорупційна прокуратура не уточнила, про якого депутата йде мова.

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