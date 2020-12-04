У «Слузі народу» пояснили, навіщо хочуть надати генпрокурору право перевіряти справи САП

У «Слузі народу» пояснили, навіщо хочуть надати право генеральному прокурору відбирати на перевірку собі справи САП.

«Якщо ми говоримо про загальні норми Конституції, то у нас є система прокуратури, яку очолює генеральний прокурор України. Генеральний прокурор України (ми не беремо зараз прізвище) несе всю повноту всієї відповідальності за діяльність прокуратури і, маючи відносну самостійність, Спеціалізована антикорупційна прокуратура все ж таки має бути поєднана у контролі генерального прокурора. Тому, якщо у генерального прокурора будуть повноваження на проведення певної перевірки по певних справах, за яких будуть достатні підстави щодо необ'єктивності їх розслідувань, я вважаю, що це може бути. Це ж не означає, що генеральний прокурор буде змінювати і схиляти процесуальне керівництво на певний бік. Перевірити, я вважаю, – нормальна обставина», – зазначив у коментарі Радіо Свобода співініціатор законопроєкту 3009а, «слуга народу» Олександр Бакумов.

У запропонованому ним та ще дев'ятьма «слугами народу» документі йдеться, зокрема, про те, що «керівник органу прокуратури, прокурор вищого рівня» може бути «уповноважений: вимагати для перевірки кримінальні провадження, документи, матеріали та інші відомості про вчинені кримінальні правопорушення, хід досудового розслідування, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення».

Водночас у Центрі протидії корупції звертають увагу на те що така ініціатива монобільшості порушує Меморандум України з Міжнародним валютним фондом, у рамках якого керівництво держави взяло на себе зобов’язання забезпечити автономність САП.

Законопроєкт 3009а був внесений до порядку денного Верховної Ради на 3 грудня, однак його розгляд наразі відтермінували.