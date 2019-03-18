САП: оголошений перший обвинувальний вирок з позбавленням волі

Вперше український суд оголосив обвинувальний вирок із позбавленням волі в провадженні під керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП повідомили, що Київський районний суд Одеси засудив колишнього голову Захарівської районної державної адміністрації в Одеській області, який зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно виписав самому собі надбавки на загальну суму понад 65 тисяч гривень. Йому призначили три роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.

Згідно з повідомленням, обвинувачений підготував та самостійно підписав лист на ім’я на той час голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі для отримання погодження на встановлення йому надбавки за інтенсивність праці і виконання особливо важливої роботи.

Згодом він, щоб приховати свої наміри, усно звернувся до заступника голови Одеської ОДА з проханням поставити «проміжну» резолюцію в зазначеному листі.

«Зауважимо, попри те, що лист був підписаний заступником Одеської ОДА, його не відмітили як вхідний документ та не направили на розгляд голові. Таким чином, обвинувачений усвідомлюючи, що надбавки не погодженні у встановленому законному порядку, підписав розпорядження, якими призначив собі надбавки в розмірі 695 відсотків від посадового окладу», – підкреслили в САП.

Чоловіка визнали винним за статтею 191 Кримінального провадження України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Спеціалізована антикорупційна прокуратура створена наприкінці 2015 року.