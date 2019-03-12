САП пропонує притягти до кримінальної відповідальності двох депутатів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила генеральному прокуророві України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України Сергія Скуратовського і Дениса Дзензерського.

Як йдеться в повідомленні САП від 12 березня, у відомстві очікують, що Юрій Луценко підтримає це подання і направить його до Верховної Ради України.

«За процесуального керівництва САП детективами Національного антикорупційного бюро України зібрано достатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності народних обранців за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», – йдеться в повідомленні.

Стаття, про яку йдеться в повідомленні САП, передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі строком 2 роки.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нагадали, що, за законом, притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту не може бути здійснене без згоди Верховної Ради України.

Відповідне подання може бути внесене до Верховної Ради лише генеральним прокурором (чи виконувачем обов’язків генерального прокурора).