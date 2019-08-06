САП спробувала відвести суддів у справі Труханова – після оголошення вироку

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка заявив відвід суддівській колегії, яка розглядала справу щодо міського голови Одеси Геннадія Труханова та інших посадових осіб. Їх обвинувачували у заволодінні коштами одеського міського бюджету на суму спочатку близько 200 мільйонів, а пізніше – близько сотні мільйонів гривень.

Колегія суддів під головуванням Сергія Черевка, куди також входили Віктор Корой і Дмитро Передерко, повністю виправдала Труханова та інших фігурантів – це рішення САП оскаржує в апеляції.

За словами Мусіяки, про відвід суддів обвинувачення вирішило заявити, оскільки у тексті вироку судді посилалися на документальні докази, що не були офіційно вивчені під час судового засідання.

«Якщо переглянути всі судові засідання, ви не знайдете, щоб прокурор долучав такі документи, як аналітична довідка детектива Гульмагомедова із додатком відповідних довідок із реєстру. Яким чином суд зміг проаналізувати ці документи із посиланням на дату їхнього створення, на те, хто їх створив і так далі, я не знаю. Яким чином суд зміг проаналізувати ось цей протокол огляду від 28 липня 2017 року в оригіналі, я не знаю. Висновок один – ці документи з’явилися в суду в позапроцесуальний спосіб», – заявив Мусіяка.

Клопотання про відвід суддів було заявлено під час судового засідання, яке зібрали за клопотанням Михайла Коротюка, адвоката фігурантів Петра Загодіренка і Ігоря Кравченка. Захисник просив закрити провадження стосовно юридичної особи ТОВ «Девелопмент Еліт» – компанія фігурує в кримінальному провадженні. Як пояснив Радіо Свобода сам Коротюк, документи, про які говорить прокурор, вивчалися в суді під час стадії дебатів. Він також заявив, що єдина причина заяви про відвід – намагання прокурора привернути увагу до судового засідання.

«Коли буде апеляційний перегляд справи, ці доводи вивчатимуться в суді. Тут немає що коментувати, оскільки це суб’єктивне уявлення прокурора. Вирок – це десь 400 сторінок, його треба вивчати, потім писати відповідь чи щось говорити. До кінця я його ще не вивчив. Якщо буде необхідність його вивчити – вивчимо, але мені здається, що доводи прокурора надумані», – додав обвинувачений Кравченко, який також є адвокатом.

Суд підтримав клопотання захисту і закрив провадження проти ТОВ «Девелопмент Еліт», попри протест прокурора і відмовився брати відвід за клопотанням обвинувачення. Згідно із 415-ю статтею кримінально-процесуального кодексу, якщо апеляційний суд визнає відвід на підставі обставин, які очевидно викликали сумнів у неупередженості судді, обґрунтованим – він може скасувати вирок і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.



9 липня колегія суддів Малиновського районного суду Одеси під головуванням судді Сергія Черевка визнала одеського міського голову Геннадія Труханова невинуватим у заволодінні коштами одеського міського бюджету.

Вирок почали зачитувати 4 липня і закінчили 9 липня. Читання майже 400 сторінок неодноразово переривали через «фейкові» замінування будівлі суду. Також судді не визнали провину інших посадових осіб – заступника міського голови Павла Вугельмана, голову постійної комісії з комунальної власності Василя Шкрябая, директора муніципального департаменту комунальної власності Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова, директора ТОВ «Девелопмент Еліт» Петра Загодіренка, директора ТОВ «Valton Group» Ігоря Кравченка та директора оціночної компанії «Брокбізнесконсалт» Галини Богданової.

Спеціальна антикорупційна прокуратура просила для них тюремні вироки із конфіскацією майна – від 7 до 12 років. Як стало відомо під час читання вироку, судді визнали неприпустимою частину речових доказів, в тому числі проведену експертами оцінку вартості будівель заводу «Краян». На цю експертизу спиралося обвинувачення, коли заявляло про завищену ціну придбання будівель.

За даними слідства, Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка раніше заплатила за цей комплекс лише 11,5 мільйона гривень. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії, як стверджують у прокуратурі, з ознаками фіктивності.