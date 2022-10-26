Влада попереджає про роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів на Київщині

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що 26 жовтня на Київщині триватимуть роботи з виявлення та знищення вибухонебезпечних предметів.

«У Бучанському та Вишгородському районах сапери знищуватимуть ВНП. Крім того, у Броварському районі заплановані заходи з обстеження водних акваторій. У зв’язку з цим у деяких громадах можливо чути звуки вибухів», – йдеться в повідомленні.

Громадян просять зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, усього з початку широкомасштабного військового вторгнення РФ на території України знешкоджено 256 614 вибухонебезпечних предметів та 2 615 кг вибухової речовини, у тому числі 2 134 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 73 477 гектарів.