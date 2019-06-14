Речниця Білого дому Сара Сандерс залишає посаду – Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що речниця Білого дому Сара Сандерс залишає свою посаду наприкінці місяця.

«Після 3,5 років наша чудова Сара Хакабі Сандерс залишатиме Білий дім наприкінці місяця та їде додому до великого штату Арканзасу», – написав Трамп у Twitter.

Президент назвав Сандерс «дуже особливою людиною з екстраординарними талантами» і висловив сподівання, що вона балотуватиметься на посаду губернатора Арканзасу.

Сандерс – одна з небагатьох членів виборчої кампанії Трампа, які донині продовжують працювати в його адміністрації.