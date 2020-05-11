Saudi Aramco оголосила про додаткове скорочення видобутку, але ціна нафти Brent упала

Державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco оголосила про скорочення видобутку нафти в червні ще на мільйон барелів на добу, повідомляє 11 травня Reuters із посиланням на міністерство енергетики Саудівської Аравії.

Це зниження нафтовидобутку буде доповненням до обмежень, уже запроваджених за угодою ОПЕК+.

Таким чином, загальне зниження нафтовидобутку Саудівської Аравії в червні складе 4,8 мільйона барелів на добу. Країна видобуватиме 7,5 мільйона барелів нафти на добу.

Представник міністерства енергетики Саудівської Аравії підкреслив, що таким чином королівство сподівається стимулювати інші нафтовидобувні країни виконувати свої зобов’язання за угодою і додатково скоротити видобуток для стабілізації світового ринку.

На тлі новин про додаткове зниження видобутку нафти в Саудівській Аравії, ціна липневого ф’ючерсу нафти марки Brent близько 15:00 за київським часом на біржі ICE в Лондоні зросла на 1,3 долара, до 31,3 долара за барель. Але це зростання виявилося нетривалим – станом на 18:50 котирування є нижчими за 30 доларів за барель.

Світові ціни на нафту падають на тлі рекордного за 25 років зниження попиту. Це зниження пов’язане з поширенням коронавірусу та запроваджені через нього обмеження. У березні падіння цін на нафту посилилося через розрив угоди ОПЕК+.

На початку квітня ОПЕК і кілька країн, що не входять в нього, уклали нову угоду. Згідно з нею, світовий видобуток нафти скоротиться на 9,7 мільйона барелів на добу в травні і червні. Потім обмеження будуть поступово слабшати.