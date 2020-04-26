У Саудівській Аравії скасували покарання батогами

У Саудівській Аравії постановою Верховного суду скасували покарання батогами. Агентство AFP повідомляє, що Верховний суд скасував покарання, вирішивши дотримуватися міжнародних стандартів прав людини, які виключають застосування тілесних покарань.

Тепер винних у скоєнні злочинів, за які карали батогом, будуть засуджувати до тюремного ув’язнення або штрафу.

Саудівська преса відзначає, що це нововведення може бути пов’язане з реформами, проведеними крон-принцем Мохаммедом бін Салманом.

У Саудівській Аравії продовжують застосовувати смертна кара. За даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, у 2019 році у Саудівській Аравії стратили 184 людини.