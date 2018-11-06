Саудівська Аравія запустила дослідницький ядерний реактор

Саудівський наслідний принц Мухаммад бін Салман запустив перший у своїй країні ядерний дослідницький реактор. Це частина плану диверсифікації енергетичної системи королівства, повідомляють державні засоби інформації.

Запущений 5 листопада реактор є серед 16, які, посилаючись на постійний розвиток ядерної енергетики Ірану, Саудівська Аравія планє побудувати впродовж наступних двох десятиліть. Вартість цього проекту становить 80 мільярдів доларів.

Попри те, що Ер-Ріяд наголошує на потребі диверсифікації орієнтованої на видобуток нафти і газу економіки королівства, ядерні плани викликали стурбованість на Заході щодо можливості ядерної ескалації між двома близькосхідними конкурентами.

Як і Тегеран, Ер-Ріяд наполягає, що його єдиною метою є розвиток мирних ядерних технологій. Проте у березні принц Мухаммед попередив, що якщо Іран розвиватиме ядерну зброю, його країна також це зробить.

Після того Сполучені Штати оголосили про вихід із укладеної 2015 рокуядерної угоди з Іраном, а Тегеран заявив, що далі виконуватиме цю угоду, якщо вона надаватиме економічні вигоди від скасування міжнародних санкцій в обмін на обмеження ядерної діяльності. Але провідні іранські високопосадовці також погрожували вийти з угоди, якщо США запровадять санкції проти економіки Ірану, які ускладнять торгівлю з рештою світу.