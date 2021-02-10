Кличко повідомив про спроби хакерів атакувати портал столичної адміністрації

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про DDOS-атаку на офіційний сайт Київської міської державної адміністрації.

«На головну сторінку порталу КМДА здійснюється DDOS-атака. За словами технічних фахівців, системи захисту налаштовані і відпрацьовують навантаження. Вибачаємось за незручності, які можуть виникнути. Фахівці оперативно відновлюватимуть роботу сайту», – написав Кличко у своєму Telegram-каналі у середу ввечері.

Наразі з переглядом сторінок сайту kyivcity.gov.ua очевидних проблем немає.

На сайті з’явилося повідомлення про «можливі перебої» і прохання користуватися альтернативними джерелами інформації від КМДА, зокрема у соцмережах.