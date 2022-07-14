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Новини | Міжнародні

У Росії заблокували понад 20 сайтів, серед яких і українські

Під забороною опинилися кілька українських ресурсів новин та український сайт жіночого журналу L’Officiel

Генеральна прокуратура Росії заблокувала доступ до ще 23 сайтів новинної та політичної спрямованості. Серед них, зокрема, кілька українських ресурсів новин, український сайт жіночого журналу L’Officiel та сайт австрійської IT-компанії Kaleido.

У переліку заблокованих і сайт фонду «Вільна Бурятія», що допомагає військовим розірвати контракти та повернутися додому з війни в Україні.

За даними проєкту «Роскомсвобода», з початку війни в Україні на вимогу Генпрокуратури РФ було заблоковано понад 5400 сайтів. До них входять як сайти незалежних ЗМІ, правозахисних організацій, політичних партій, громадських діячів, так і ресурси, які з політикою не пов’язані – сайт жіночого видання Clutch або шаховий сайт chess.com. Блокування зазнали і сайти Радіо Свобода, а також її регіональних служб у Білорусі, Вірменії та Киргизстані.

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