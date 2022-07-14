У Росії заблокували понад 20 сайтів, серед яких і українські

Генеральна прокуратура Росії заблокувала доступ до ще 23 сайтів новинної та політичної спрямованості. Серед них, зокрема, кілька українських ресурсів новин, український сайт жіночого журналу L’Officiel та сайт австрійської IT-компанії Kaleido.

У переліку заблокованих і сайт фонду «Вільна Бурятія», що допомагає військовим розірвати контракти та повернутися додому з війни в Україні.

За даними проєкту «Роскомсвобода», з початку війни в Україні на вимогу Генпрокуратури РФ було заблоковано понад 5400 сайтів. До них входять як сайти незалежних ЗМІ, правозахисних організацій, політичних партій, громадських діячів, так і ресурси, які з політикою не пов’язані – сайт жіночого видання Clutch або шаховий сайт chess.com. Блокування зазнали і сайти Радіо Свобода, а також її регіональних служб у Білорусі, Вірменії та Киргизстані.