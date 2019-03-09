СБУ підтвердила заборону в’їзду австрійському журналісту

Служба безпеки України підтверджує, що австрійському журналісту Крістіану Вершютцу заборонили в’їзд в Україну терміном на рік.

«Підставою для такого рішення стала необхідність забезпечення безпеки журналіста. Нагадаємо, що Крістіан Вершютц наголошував у своєму інтерв’ю про існуючі погрози його життю в Україні.

Для уникнення можливих провокацій під час перебування австрійського журналіста в нашій країні, СБУ відповідно до законодавства прийняла рішення про заборону йому в’їзду», – зазначили у відомстві.

7 березня перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ольга Червакова із посиланням на свої джерела в СБУ повідомила, що Вершютцу заборонили в’їзд до України на один рік.

За її словами, Вершютц «висвітлював події в Україні, широко використовуючи штампи кремлівської пропаганди, тиражуючи фейки від Russia Today», та відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей та Криму через неконтрольовані пункти пропуску з території Російської Федерації, чим порушив порядок перетину українського кордону.

Австрія висловила протест через рішення України заборонити в’їзд австрійському журналісту Крістіану Вершютцу.