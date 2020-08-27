СБУ: заблокована фінансова піраміда, організатори якої привласнили понад 250 млн доларів вкладників

Служба безпеки України повідомила, що заблокувала фінансову піраміду, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів вкладників. За даними СБУ, вкладниками стали понад 600 тисяч громадян.

У відомстві стверджують, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 людей. Задіяно більш ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

«За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно», – заявили в СБУ.

27 серпня правоохоронці провели 48 обшуків у Київській та Вінницькій областях та в Одесі. Суд наклав арешти на майнові активи підозрюваних: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Фігурантам інкримінують легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та шахрайство з фінансовими ресурсами.

За даними ЗМІ, мова йде про компанію B2B jewelry.