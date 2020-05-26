СБУ викрила схему продажу біодобавок «від коронавірусу»

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили схему розповсюдження біодобавок, які нібито захищають від коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабний продаж несертифікованих біодобавок через інтернет та розгалужену мережу кол-центрів. Продавці робили акцент саме на властивостях препаратів, які нібито посилюють захисні можливості організму від коронавірусу. Фактично комерсанти наживалися на страхах людей, вводячи їх в оману. Організувала продаж група компаній, яка спеціалізується на продажі біологічно-активних добавок», – мовиться у повідомленні.

Під час обшуків у офісах зловмисників правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує злочинну діяльність, і понад 1,1 мільйона доларів.

Спільно з Державною фіскальною службою вдалося встановити, що зловмисники також ухилялися від сплати податків у особливо великих розмірах. Як зазначили у СБУ, своїми діями вони завдали збитки державному бюджету на суму понад 80 мільйонів гривень.