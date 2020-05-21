Голова СБУ представив нового керівника Центру спеціальних операцій «А»

Голова Служби безпеки України Іван Баканов представив нового керівника Центру спеціальних операцій «А» Сергія Дусика.

Його призначив на посаду президент Володимир Зеленський своїм указом від 19 травня.

До цього Дусик очолював відділ Центру спеціальних операцій «А» в Дніпропетровській області.

Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів – окремий підрозділ Служби безпеки України.

Як зазначають на сайті спецслужби, він виконує завдання із припинення терористичних актів та дій, які загрожують безпеці держави, звільнення заручників, захоплення небезпечних злочинців, захисту учасників кримінального судочинства, працівників судів та правоохоронних органів, членів їх сімей.