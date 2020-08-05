СБУ виявила схрон зі зброєю і вибухівкою бойовиків у Мар'їнці

У СБУ заявили про викриття планів бойовиків незаконного збройного угруповання «ДНР» здійснити теракт на мирній території України.

«Контррозвідники Служби безпеки України виявили на Донеччині схрон з вибухівкою і військовими засобами ураження, який представники так званого «МДБ ДНР» планували використати для здійснення терактів на мирній території країни. Арсенал був облаштований у покинутій садибі на околиці Мар’їнки у сірій зоні. За оперативною інформацією, його обладнав представник «силового блоку» терористів у своєму колишньому помешканні. Засоби ураження він планував згодом задіяти для дестабілізації ситуації у мирних українських містах», – мовиться у повідомленні.

Співробітники СБУ виявили понад 5 кілограмів тротилу, 3 кілограми пластиду, 3 ручні протитанкові гранатомети, протитанкову міну ТМ 62М, 3 протипіхотні осколкові міни МОН-50, 12 ручних гранат із запалами РГД 5, 16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО, 3 електродетонатори, гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом та понад тисячу патронів калібру 5,45.

Як зазначили у СБУ, вилучену зброю направили на експертизу. Наразі слідчі встановлюють джерела походження зброї та вибухівки.