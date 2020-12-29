Упродовж року з України намагалися незаконно експортувати військових товарів на майже 1,5 млрд грн – СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України з початку року запобігла незаконному експорту товарів військового призначення вартістю 1,48 мільярда гривень, повідомила у вівторок пресслужба СБУ.

«Контррозвідка запобігла протиправному експорту товарів військового призначення вартістю 1,48 млрд грн та викрила факти зловживання службовим становищем у Міноборони, Нацгвардії та низці держпідприємств, які завдали майже 1,1 млрд грн збитків державі. Завершується робота з передачі Міністерству оборони України вилученого контррозвідкою контрабандного військового майна на суму близько 1 млрд грн. Загалом протягом 2020 року за матеріалами контррозвідки СБУ 28 осіб засуджено за злочини у сфері військово-оборонного потенціалу», – йдеться в повідомленні СБУ.

У відомстві повідомили про відкритя 119 кримінальних проваджень «для захисту військово-економічного потенціалу», із них 68 проваджень стосуються порушень порядку міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

За даними СБУ, через порушення законодавства у сфері державного експортного контролю нараховано понад 141 млн грн штрафних санкцій.