СБУ: до Азії намагалися вивезти складові агрегати до зенітно-ракетного комплексу

До Азії намагалися вивезти складові агрегати до зенітно-ракетного комплексу «Оса-АКМ», повідомила Служба безпеки України.

Правоохоронці стверджують, що заблокували протиправну діяльність посадовців одного із вітчизняних суб’єктів господарювання, «які в порушення діючого законодавства у сфері державного експортного контролю, здійснили спробу незаконного експорту товарів військового призначення».

«Організатори планували експортувати до однієї з середньоазіатських країн складові агрегати для зенітно-ракетного комплексу «Оса-АКМ», які належать до системи розвідки цілей, їх показу, визначення дальності до них, спостереження та супроводження цілі», – заявили в СБУ.

У відомстві зазначили, що зенітно-ракетний комплекс «Оса-АКМ» призначений для захисту військ на марші і в рухливих видах бою, а також стратегічних наземних об’єктів від пілотованих та безпілотних засобів повітряного нападу на малих і середніх висотах.

«Для приховування військового призначення переміщуваних товарів службовці суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, як підставу для митного оформлення вантажу надали до митних органів України документальні матеріали, в яких вказані неправдиві відомості щодо дійсних найменувань товару та мети його цільового використання», – розповіли в СБУ.

У спецслужбі наголошують, що будь-які дозвільні документи Державної служби експортного контролю України, передбачені чинним законодавством для переміщення такого роду вантажів, у відправника були відсутні.

СБУ планує передати матеріали до органу досудового розслідування «з метою прийняття процесуального рішення щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань» за частиною 1 статті 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.