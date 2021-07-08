СБУ повідомила про затримання фальшивомонетника, який перебуває в санкційних списках РНБО

У Службі безпеки України повідомили про затримання організатора злочинної групи зі збуту великих сум підроблених грошей – громадянина Росії, який фігурує в санкційних списках Ради національної безпеки і оборони.

«Встановлено, що організатор схеми – громадянин РФ, який фігурує в санкційних списках РНБО і вважається «кримінальним авторитетом». Також до злочинного угруповання входили й інші громадяни РФ та України. Вони збували фальшиві банкноти, які надходили в Україну з-за кордону, нижче номінальної вартості. Співробітники СБУ затримали організатора та одного з учасників угруповання. За місцями проживання, реєстрації та в особистих автомобілях фігурантів проведено санкціоновані обшуки», – йдеться в повідомленні.

В СБУ заявили, що фальшиві банкноти не ідентифікувалися як підробка навіть пристроєм для перевірки грошей.

За даними СБУ, наразі обом чоловікам повідомлено про підозру, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

На сайті РНБО є розділ із переліком фізичних та юридичних осіб, стосовно яких Україною застосовані обмежувальні заходи (санкції).