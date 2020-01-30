Спецслужби України та Грузії запобігли замовному вбивству – СБУ

Служба безпеки України повідомила 30 січня, що під час спільної спецоперації зі Службою державної безпеки Грузії запобігла подвійному замовному вбивству на території Грузії.

«У межах розпочатого кримінального провадження оперативники та слідчі спецслужби за участю грузинських колег встановили, що організаторами злочину є троє представників кримінальних кіл із України та Грузії. Вони діяли за вказівкою ватажків одного з грузинських злочинних угруповань, які планували «усунути» двох своїх грузинських конкурентів», – ідеться в повідомленні.

Через українського спільника замовники підшукали «кілера», який погодився виконати завдання за 20 тисяч доларів США, вказують в СБУ.

«Вбивці було передано інформацію, зокрема фото та відеоматеріали, особисті дані потенційних жертв, додатково оплачений переліт до Тбілісі та організовано зустріч з грузинськими фігурантами справи. На території Грузії під час контрольованих правоохоронцями зустрічей один із організаторів замовлення передав «кілеру» 4 тисячі доларів США авансу, автомат та вибухівку для здійснення злочину», – вказано в повідомленні.

Українські правоохоронці затримали у Харкові представника українських кримінальних кіл, який брав участь в організації замовного вбивства, інформує СБУ. Зловмиснику здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 115 Кримінального кодексу України.

Одночасно Служба державної безпеки Грузії затримала двох жителів Грузії, яких вважає організаторами замовлення.

Шевченківський районний суд Києва обрав громадянину України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.